Названа возможная причина пожара в рязанской больнице

Причиной пожара в реанимационном отделе ковидной больницы в Рязани могло стать воспламенение проводки из-за большой нагрузки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник.

По данным собеседника агентства, проводка могла не выдержать большую нагрузку из-за аппаратов ИВЛ. Также в качестве версии рассматривают нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращения с огнем.

Проверкой по факту пожара в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко уже занялось Региональное следственное управление Следственного комитета.

«Организована проверка по данному факту. Следователи и криминалисты следственного управления в настоящее время работают на месте происшествия. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло в реанимационном отделении в ночь с 8 на 9 июня. Сообщение о возгорании поступило в 3:36 утра, в 4:19 огонь ликвидировали. В результате погибли три человека, еще восемь пострадали. Среди них одна медсестра, все остальные — пациенты.