Россиянин и трое детей погибли при пожаре

Мужчина и трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Юго-Камский в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, пожар возник в ночь на 7 июня. При тушении были обнаружены тела мужчины 1953 года рождения, девочки 2014 года рождения и двух мальчиков 2009 и 2014 годов рождения.

Следователи не обнаружили на телах следов, указывающих на насильственную смерть. Причины возгорания выясняются. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Пять жильцов покинули дом самостоятельно до приезда пожарных, еще трое были спасены, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

2 июня сообщалось, что при взрыве газового баллона в Вологодской области пострадали пять детей 2005-2008 годов рождения. В экстренных службах уточнили, что причиной взрыва и последующего возгорания стала детская шалость. Детей госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.