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Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в российском регионе

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Фото: Telegram-канал Life Shot

В Удмуртии при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По данным следствия, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 21 мая, в селе Нылга Увинского района. На месте пожара обнаружены тела шести человек. Предполагается, что это члены проживавшей в частном доме семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, 8 лет и одного года.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное депо по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В ночь на 19 мая три человека погибли при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске. Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек, в том числе один ребенок, они не пострадали. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в СК России по региону.

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