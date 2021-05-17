Россиянин со словами «посижу на зоне пару лет» поджег дом в прямом эфире

В Серове мужчина попытался сжечь дом, транслируя происходящее в прямом эфире в соцсетях. Как сообщает Telegram-канал Baza, россиянин, проживающий на севере Свердловской области, был задержан полицией вскоре после поджога.

Отмечается, что первоначально Александр Забелин пришел в гости к знакомому, мужчины вместе веселились, в том числе употребляя спиртные напитки. Через некоторое время они что-то не поделили, и в итоге Забелина выгнали из дома. В ответ он пообещал отомстить.

Забелин вернулся в дом с зажигательной смесью и поджег стену, после чего вышел наблюдать за пожаром. «Я буду смотреть и снимать, как этот дом горит. Мне насрать, что вы пишите. За базар отвечать надо. За базар его поджег, посижу на зоне пару лет», — сказал Забелин в момент поджога здания. Все свои действия он демонстрировал в эфире, запустив стрим в соцсети. Огонь успели вовремя потушить, а мужчину задержали полицейские.

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