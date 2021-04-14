Ведущий в прямом эфире убежал в укрытие из-за выстрелов

Ведущий британского утреннего телешоу Good Morning Britain Ноэль Филлипс (Noel Phillips) был вынужден убежать в укрытие во время прямого эфира с акции протеста в американском Миннеаполисе и его пригороде, городе Бруклин-Сентер. Как сообщает Daily Mail, репортер услышал множество выстрелов недалеко от себя.

Филлипс во время эфира успел отметить, что в штате Миннесота вновь растут протестные настроения в отношении полицейских после необоснованного применения оружия в отношении подозреваемого.

В этот момент ведущий услышал выстрелы, занервничал и посмотрел в сторону от камеры. Затем мужчина рядом с ним прокричал «Убегайте сейчас же». По словам Филлипса, стреляла группа людей, стоявших напротив полиции.

Всего репортер услышал от 20 до 30 выстрелов. Он также признал, что был в бронежилете, так как ожидал подобного развития ситуации, учитывая схожие акции протеста и насилие на них в 2020 году.

Ранее сообщалось, что массовые грабежи и вандализм начались в США из-за убийства чернокожего полицейскими. Из-за акций протеста в Бруклин-Сентер ввели комендантский час.

Убитый — 20-летний Данте Райт — ехал на машине с девушкой, когда его остановили полицейские. По словам родных, стражам порядка не понравился освежитель для воздуха. Полиция же утверждает, что в отношении водителя был действующий ордер на арест. В Райта выстрелили, когда он решил уехать с места. Автомобиль проехал еще несколько кварталов и остановился, врезавшись в другую машину. Молодого человека признали скончавшимся на месте.