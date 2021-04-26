Баннер упал на журналистку в прямом эфире

В столице Румынии Бухаресте во время прямого телевизионного эфира баннер упал на журналистку и трофей футбольного турнира Евро-2020. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

Кубок прибыл в страну согласно расписанию трофи-тура (специальных поездок трофея по разным странам Европы), во время которого поклонники футбола могут лично увидеть награду. Журналистка вела в прямом эфире рассказ о турнире, когда из-за сильного ветра сзади нее начал падать баннер.

В результате конструкция задела как саму девушку, так и постамент с кубком. Журналистка смогла отбежать от баннера, а трофей упал. Тем не менее инцидент разрешился благополучно — не пострадали ни корреспондентка, ни трофей.

В Бухаресте кубок был выставлен на «Национальной арене». На этом стадионе в 2012 году состоялся финал Лиги Европы, также на нем регулярно играет сборная Румынии.

Из-за происшествия оставшиеся мероприятия в Бухаресте были отменены, кубок чемпионата Европы по футболу уже отправился в Будапешт, столицу Венгрии.