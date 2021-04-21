Бывший политик оскорбил телеведущего в прямом эфире

Бывший спикер Палаты представителей США Джон Бонер (John Boehner) назвал ведущего телеканала NBC News Чака Тодда (Chuck Todd) дерьмом в прямом эфире. Оскорбление последовало после того, как журналист иронично прокомментировал ответ Бонера на свой вопрос. Отрывок программы доступен в Twitter.

Во время интервью ведущий спросил у собеседника, вернется ли тот когда-нибудь в политику. Бонер ответил, что «вероятнее подожжет себя», чем снова выйдет на государственную службу.

Тодд с улыбкой на лице сказал, что задал подобный вопрос, потому что ждал от политика именно такой ответ. «Ты дерьмо», — неожиданно заявил Бонер после нескольких секунд молчания. Вскоре он повторил эту фразу с едва заметной иронией.

«Я приму это, как комплимент», — пошутил телеведущий, после чего поблагодарил собеседника за разговор и попрощался с ним.

Ранее народная артистка России и звезда «Иронии судьбы» Лия Ахеджакова назвала дерьмом идею переснять фильм в Голливуде с участием американских актеров.