В России назвали дерьмом платье Gucci для мужчин за 171 тысячу рублей

Главный редактор российского журнала Elle Decoration Алексей Дорожкин не оценил женственный наряд для мужчин итальянского модного дома Gucci. Соответствующий пост появился в сторис его Instagram-аккаунта.

Журналист опубликовал кадр с показа люксового бренда, на котором запечатлен молодой человек в платье из оранжевой ткани, украшенном атласной лентой. Известно, что стоимость вещи составляет 171 тысячу рублей. «Можем ли мы просто бойкотировать это дерьмо?» — подписал он снимок.

Представители модного дома отмечают, что этим нарядом они борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность». По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов.

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Изделие выполнено из легкой струящейся ткани. Помимо оранжевой расцветки покупателям доступна вариация с цветочным принтом. Цена последнего —116 тысяч рублей.

В ноябре 2020 года мужчины провели день в платьях и поделились впечатлениями. Сообщается, что журналисты решили провести день в женских нарядах, чтобы посмотреть на реакцию окружающих, поскольку ранее общественность возмутилась новой обложкой журнала Vogue. На ней певец и актер Гарри Стайлс запечатлен в платье Gucci.