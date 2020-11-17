Первый мужчина в платье на обложке Vogue вывел из себя читателей

Американский модный журнал Vogue впервые в истории разместил на обложке фотографию мужчины в женском наряде и вывел из себя читателей. На их реакцию в соцсетях обратили внимание в The Guardian.

Для первой страницы нового номера издания снялся британский поп-исполнитель и актер Гарри Стайлс. Стилисты выбрали для него голубое объемное платье и черный пиджак, изготовленные дизайнерами итальянского модного дома Gucci.

По информации журналистов, своей обложкой Vogue поддержал гендерно-флюидные ценности миллениалов и представителей так называемого поколения Z — основной целевой аудитории издания.

В свою очередь пользователи, придерживающиеся консервативных взглядов, высказали свое возмущение в Twitter. Среди них оказались известный комментатор и юрист Бен Шапиро (Ben Shapiro) и политическая активистка Кэндис Оуэнс (Candace Owens), пропагандирующие четкое разделение полов.

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«Не существует общества, которое могло бы выжить без сильных мужчин. Восток это знает. На Западе же происходит феминизация мужчин, а в школах детям навязывают марксизм — и все это неслучайно. Это прямая атака», — высказалась Оуэнс.

Шапиро поддержал коллегу призывом «верните нам мужественных мужчин». «Те, кто якобы не ставит под сомнение мужественность мужчин в летящих платьях, держат вас за полных идиотов», — заявил юрист.

Это не первый раз, когда Гарри Стайл надевает женский образ. Ранее он появлялся на обложке журнала Guardian Weekend в черном платье японской марки Commes Des Garcons, защищая права квир-сообщества. Кроме того, в декабре 2019 года он продемонстрировал маникюр с фруктовым дизайном, вдохновленный его альбомом Fine Line и песней Watermelon Sugar, который впоследствии стал трендом в соцестях.