Gucci выпустил платье для мужчин за 171 тысячу рублей

Итальянский модный дом Gucci в рамках осенне-зимней коллекции 2020 года выпустил сатиновое платье в клетку для мужчин. Стоит такой наряд 1700 фунтов стерлингов или 171 тысячу рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Платье сшито из оранжевой ткани и украшено атласной лентой. Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность».

По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, чтобы продемонстрировать идею текучести. Для тех, кому не нравится оранжевый цвет, бренд выпустит вариацию с цветочным принтом. Стоить такое платье будет дешевле — 1500 фунтов стерлингов (116 тысяч рублей).

Ранее Gucci в рамках той же коллекции презентовал «грязные» джинсы с пятнами, которые сравнили с разводами от травы. Стоимость такой вещи на сайте марки составляет 600 фунтов стерлингов (почти 59 тысяч рублей).