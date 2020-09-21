Gucci начал продавать «грязные» джинсы за десятки тысяч рублей

Итальянский модный дом Gucci начал продавать «грязные» джинсы с пятнами, которые сравнили с разводами от травы, за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает The Sun.

В ассортименте люксового бренда появились голубые джинсы прямого кроя с зелеными и сероватыми потертостями в области колен и щиколоток. Стоимость описанной вещи на сайте марки составляет 600 фунтов стерлингов (почти 59 тысяч рублей).

«Эти широкие брюки из мужской коллекции сезона осень-зима 2020/21 вдохновлены стилем гранж и сшиты из органического хлопкового денима с эффектом состаренности и специальной обработкой. Последняя создает иллюзию пятен. Gucci представляет свое видение культовой ткани, переосмысливая ее с помощью различных техник обработки, которые стирают грань между винтажным и современным внешним видом», — гласит описание товара. В нем также упоминается, что органический хлопок, который остается после производства данной модели, перерабатывается в новые материалы в рамках программы Gucci Up.

Кроме того, в новой коллекции итальянского бренда появились тусклые шерстяные свитера с «намеренными» дырками, вырезами и торчащими нитями, имитирующими «винтажный, потрепанный вид».

В июне Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей. Речь идет о текстильных тапках-унисекс, на которых изображен логотип Gucci, впервые использованный в 70-х годах прошлого века. Стоимость одной пары обуви на сайте бренда варьировалась от 525 до 610 фунтов стерлингов (от 51 до 59 тысяч рублей).