Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей

Итальянский модный дом Gucci начал продавать меховые тапки, которые сравнили с обувью пенсионерок, за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает The Sun.

В ассортименте люксового бренда появилась новая модель текстильных тапок-унисекс, на которых изображен логотип Gucci, впервые использованный в 70-х годах прошлого века.

Стоимость одной пары обуви на сайте бренда варьируется от 525 до 610 фунтов стерлингов (от 45 до 53 тысяч рублей).

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Журналисты обратили внимание на то, что в похожих тапках появлялась британская актриса Кэтрин Тейт (Catherine Tate), которая сыграла пожилую женщину в комедийном фильме Nan: The Movie.

В мае стало известно, что шелковые платки, которые часто носят пенсионерки, станут трендом у мужчин летом 2020 года. По мнению стилистов, из-за пандемии коронавируса они начнут повязывать платок не только на голову, но и носить его в качестве защитной маски. Отмечается, что данный головной убор начал пользоваться спросом у мужчин благодаря знаменитостям A$AP Rocky, Джейдену Смиту и Марку Джейкобсу.

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