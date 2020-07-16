Джинсы с разрезами под ягодицами стали новым летним трендом среди знаменитостей в 2020 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о модели под названием Peekaboo pants. Впервые брюки надела бывшая самая молодая миллиардерша, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер: фотограф запечатлел ее со спины в темно-синих джинсах и сумкой Gucci в руках.

По информации издания, после ее выхода в соцсетях начали появляться уроки о том, как сделать такие же штаны в домашних условиях.

Фото опубликовано @eliannaarvizu

Так, например, в описанной одежде и одинаковых леопардовых кедах также попозировали модели Элианна Арвизу (Elianna Arvizu) и Мейсон Фернандес (Mason Fernandez). В таких же джинсах White Fox голубого цвета сфотографировали австралийскую блогершу Джесс Хант (Jess Hunt). Аналогичные брюки бренда Revice Denim прорекламировали несколько моделей марки.

Фото опубликовано @whitefoxboutique

Отмечается, что в настоящий момент джинсы с разрезами под ягодицами появились в ассортименте таких популярных брендов, как PrettyLittleThing, Revolve, Ksubi, Revice и One Teaspoon.

В июле стало известно, что вязаное платье Cult Gaia с разрезами под грудью также стало новым летним трендом. В нем попозировали супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, «ангел» Victoria's Secret Роми Стрейд (Romee Strijd) и Жена Джастина Бибера Хейли.