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«Дедовские» жилеты стали модным трендом у женщин  

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Фото: @ada_oguntodu

Знаменитости и их поклонницы начали массово носить вязаные жилеты, которые в сети прозвали «дедовскими», и запустили новый модный тренд осени 2020 года. На опубликованные в Instagram снимки обратили внимание журналисты Metro.
 
Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с белыми рубашками, футболками, брюками или теннисными юбками. В то же время некоторые пользовательницы предпочитают носить жилет на голое тело вместе с прямыми джинсами.

Так, например, фотографией в описанной вещи оранжевого цвета поделилась блогерша Ада Огунтоду (Ada Oguntodu). В то же время стилистка Мария Бернард (Maria Bernard) сфотографировалась в коротком темно-синем жилете с узорами. А пользовательница с никнеймом @Paulspulse опубликовала кадр в черном оверсайз-жилете, белой теннисной юбке и футболке в тон.

Фото опубликовано @delaneychilds

Модный блогер Дилани Чайлдс (Delaney Childs) в свою очередь попозировала в черном жилете поверх белой футболки. При этом модель Хлои Хэйворд (Chloe Hayward) запечатлели в белом коротком изделии на голое тело и черных прямых джинсах на высокой талии.

По информации издания, трендовые вязаные изделия появились в ассортименте таких люксовых марок, как Gucci, Prada и Dior.
 
Ранее в августе мужские трусы стали новым женским трендом. Многие звезды начали надевать мужские трусы-боксеры в качестве шорт. Отмечается, что дизайнер описанного изделия Тесса Макгрегор (Tessa McGregor) вдохновилась на создание шорт, когда носила боксеры своего молодого человека дома.

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