Мужчины провели день в платьях и поделились впечатлениями

Журналисты прошлись по улицам Нью-Йорка в платьях и поделились своими впечатлениями. Соответствующий материал появился в Daily Mail.

Сообщается, что сотрудники издания решили провести день в женских нарядах, чтобы посмотреть на реакцию окружающих, поскольку ранее общественность возмутилась новой обложкой журнала Vogue. На ней певец, актер Гарри Стайлс запечатлен в платье Gucci. Пользователи, придерживающиеся консервативных взглядов, высказывали свое возмущение в соцсетях.

Так, начальник производства Daily Mail TV Эйджей Катальди (AJ Cataldi) появился на публике в черном пиджаке и голубом платье в пол бренда Asos, которое напоминает образ Стайлса на первом развороте Vogue. По словам мужчины, он переживал, что платье не подойдет ему по размеру, поскольку их шьют на женскую фигуру, а не мужскую, однако вещь села на него идеально.

Катальди рассказал, что коллеги сделали комплименты его внешнему виду. В то же время прохожие на улицах вовсе не обращали внимание на мужчину, что удивило его. «Не считая двух осуждающих взглядов незнакомцев, никому не было дела до моего платья», — поделился работник Daily Mail и добавил, что один из прохожих сказал, что ему нравится платье.

Директор по стратегии издания Чаз Мебон (Chaz Meabon), в свою очередь, для эксперимента решил выбрать более яркую одежду. Он прогулялся по улицам в объемном оранжевом платье с воланами и черной шляпе. Герой материала рассказал, что большое количество людей обратили внимание на его наряд, при этом многие смотрели на него с презрением. По словам Мебон, некоторые жители города были удивлены, а один из незнакомцев поблагодарил его за смелость.

Ранее в ноябре первый мужчина в платье на обложке Vogue вывел из себя читателей. Британский поп-исполнитель Гарри Стайлс снялся в платье модного дома Gucci и нарвался на критику со стороны пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. Среди них — юрист Бен Шапиро и политическая активистка Кэндис Оуэнс.