Пожилой мужчина несколько лет носил туфли на шпильках и юбки и прославился

Пожилой мужчина четыре года носит женские предметы гардероба ради борьбы с гендерными стереотипами. Его история появилась на сайте издания Daily Mail.

61-летний американец Марк Брайан (Mark Bryan), проживающий в Германии, впервые стал носить обувь на каблуках в колледже, а в 2016 году начал надевать юбки и на работу. Мужчина создал аккаунт в Instagram, где регулярно делится снимками своих нарядов. К настоящему моменту он получил популярность в сети: на его страницу подписаны больше 60 тысяч пользователей.

Герой материала признался, что нервничал, когда в первый раз пришел на работу в юбке, однако вскоре он осознал, что «подавляющее большинство людей на самом деле не обращают внимания на то, во что одеты окружающие». «Мужчины в основном удивляются, что я, оказывается, обычный парень, который может вести нормальный мужской диалог», — добавил Брайан.

Отмечается, что американец сочетает мужские предметы гардероба с женскими, чтобы доказать, что у одежды «нет гендера». Также он добавляет, что имеет право носить все, что захочет. «И мужская рубашка, и женская юбка — для меня просто одежда, не имеющая пола», — объяснил он.

Фото опубликовано @markbryan911

Брайан описывает себя как «гетеросексуальный, счастливый в браке парень, который любит машины марки Porsсhe, красивых женщин и носить каблуки и юбки». Так, например, его любимые женские вещи — это 13-сантиметровые шпильки и юбки-карандаши, которые он покупает в интернет-магазинах. «Не самая удобная одежда, но мне действительно нравится, как каблуки смотрятся с узкой юбкой-карандашом», — пояснил мужчина.

Блогер также рассказал, что некоторые люди подвергали сомнению его ориентацию из-за женских нарядов. «Чаще всего я говорю им, что это не их дело. В редких случаях объясняю, что я натурал», — заключил он.

В марте мужчина прожил день на каблуках и поделился ужасом. Опробовав новые туфли, экспериментатор признался, что почувствовал головокружение, когда снял обувь после первого же похода в магазин. Единственным плюсом он назвал возможность доставать продукты с верхних полок в супермаркете.