Мужчина вышел на улицу в откровенном женском топе и поделился ужасом

Писатель проходил целый день в откровенной женской одежде и поделился опытом. Его рассказ приводит The Sun.

Перед началом эксперимента 49-летний Ник Хардинг должен был сделать выбор: провести сутки в черном топе бандо или в белом кроп-топе с длинными рукавами. Примерив последний, британец ужаснулся.

«Чтобы носить такой авангардный топ, у мужчины должно быть две вещи: шесть кубиков пресса и полное отсутствие осознанности. К сожалению, у меня нет ни того, ни другого. На меня смотрел [из зеркала] лысый, волосатый мужчина средних лет… Одетый лишь в топ, который, казалось, только подчеркивал его возраст и волосатость», — прокомментировал экспериментатор.

Таким образом, он выбрал черный топ и дополнил его синими джинсами и вьетнамками. Первой локацией, где Хардинг протестировал новый наряд, был супермаркет. Когда он попытался достать товар с верхней полки, его топ соскользнул с груди.

«Половина твоего топа потерялась», — ухмыльнулся проходивший мимо покупатель.

Ощутив неловкость, писатель поспешил прочь из магазина и отправился в новое место: им оказался бар. По словам Хардинга, за те 10 минут, что он шел по улице, его неоднократно подняли на смех. Мужчина признался, что всю дорогу ощущал себя голым: и физически, и эмоционально. «Даже в куртке, надетой поверх топа, я чувствовал себя глупо», — заявил он.

Материалы по теме Рок наступает Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане

Когда британец зашел в помещение, его внешний вид шокировал других посетителей. Сначала он пытался игнорировать их реакцию. Однако, когда он потянулся за своим напитком, — топ снова свалился на живот, и писатель заметил, что один мужчина начал громко смеяться над его внешним видом, а другой показал жестом, что его тошнит. «Я не мог дождаться, чтобы поскорее уйти», — негодовал Хардинг.

В завершение дня писатель отправился на ужин с женой. По его словам, при виде его наряда супруга покачала головой и затем пара провела вечер в полной тишине. «Возможно, этот мир еще не готов к мужчинам в топах бандо, но однажды это станет нормальным. Никто не обещал, что задавать тренды — легко», — заключил он.

В июне модель Джейд Льюис из Эссекса, Великобритания, прошлась по городу в откровенном платье ради эксперимента и поделилась впечатлениями. Как рассказала девушка, сначала на нее налетела толпа туристов с просьбами о селфи, а один из них даже принял Льюис за Ким Кардашьян. Чуть позже на Лондонском мосту к ней подошли 55-летняя женщина с дочерью и сделали ей массу комплиментов. Еще один мужчина сказал, что сам с удовольствием надел бы такое в пятницу вечером, а другой заявил, что женщины имеют полное право носить то, что им нравится.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!