Лия Ахеджакова назвала дерьмом американскую «Иронию судьбы»

Народная артистка России и звезда «Иронии судьбы» Лия Ахеджакова раскритиковала идею переснять фильм в Голливуде с участием американских актеров. Об этом сообщает «Центральная служба новостей».

Согласно материалу, в американской версии картины героиню 82-летней артистки сыграет афроамериканка. Ахеджакова не одобрила эту идею. «Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите», — высказалась актриса.

Ранее в апреле героиня «Иронии судьбы» Валентина Талызина усомнилась, что у зарубежных создателей получится повторить успех оригинальной ленты, которая, по ее словам, прошла проверку годами. Она добавила, что все предыдущие попытки переснять «Иронию судьбы» показались ей неудачными.

14 апреля стало известно, что советскую картину решили переснять в США. Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, известный по лентам «Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Съемки картины начнутся летом в Бостоне. Главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Сценаристом ленты выступит Тиффани Полсен, ранее работавшая над комедией «Пара на праздники». Продюсировать новый фильм будут Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.