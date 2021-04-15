Звезда «Иронии судьбы» отреагировала на идею переснять фильм в Голливуде

Звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина отреагировала на идею переснять фильм в Голливуде с участием американских актеров. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Артистка усомнилась, что у создателей получится повторить успех оригинальной ленты, которая, по ее словам, прошла проверку годами. «Все равно получится другой фильм, потому что оригинал создавался другими людьми в другое время. На основе общей истории они создадут свое кино, тем более еще и американское», — отметила Талызина. Она добавила, что все предыдущие попытки переснять «Иронию судьбы» показались ей неудачными.

14 апреля стало известно, что советскую картину решили переснять в США. Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, известный по лентам «Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Съемки картины начнутся летом в Бостоне. Главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Сценаристом ленты выступит Тиффани Полсен, ранее работавшая над комедией «Пара на праздники». Продюсировать новый фильм будут Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.