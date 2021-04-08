Телеведущий зажал монету между ягодиц в прямом эфире и разозлил зрителей

Ведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Адиль Рэй (Adil Ray) зажал монету между ягодиц, чтобы изменить свою походку. Действия мужчины показали в прямом эфире, и многих зрителей разозлило его поведение. Об этом пишет The Mirror.

В ходе передачи Рэй несколько раз подшучивал над гостем — 74-летним актером Дэвидом Суше (David Suchet). Ведущий где-то услышал историю о том, что во время съемок в сериале «Пуаро» Суше однажды засунул небольшую монетку между ягодиц. Актер подтвердил этот факт: он действительно зажал пенни, чтобы сделать походку своего персонажа более выразительной.

Послушав историю, ведущий сказал: «Слушайте, я сейчас попробую!» Сразу после этого он достал монету в два фунта стерлингов и зажал ее между ягодиц. В этот момент оператор приблизил изображение, после чего Рэй закричал: «Не снимай, как я ее вставляю».

Зрители передачи выразили негодование по поводу увиденного. «Что я только что посмотрел?» — написал один из них в Twitter. «Что делает ведущий? Это позор!» — отметил другой.

Ранее телеведущий из Новой Зеландии и бывший игрок в регби Джо Уиллер (Joe Wheeler) во время трансляции на канале Sky Sports сымитировал азиатский акцент, изображая японского регбиста Кадзуки Химено (Kazuki Himeno). Из-за этого спортивный комментатор лишился эфиров, после чего спешно извинился за свой поступок.