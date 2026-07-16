Глава МИД Турции высказался о суверенитете Украины

Глава МИД Фидан: Турция поддерживает суверенитет Украины

Турция поддерживает суверенитет Украины и хочет скорейшего завершения конфликта. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан, передает TRT Haber.

«Желанием нашего народа является прекращение этого конфликта. Поэтому я хочу еще раз выразить нашу поддержку суверенитету Украины», — заявил дипломат на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Фидан призвал Киев поддержать достигнутые в Анкоридже понимания между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по завершению конфликта. Кроме того, он выразил озабоченность ростом ударов по коммерческим судам в Черном море и отметил опасность эскалации конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва благодарна Анкаре за усилия по урегулированию украинского конфликта.