Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 16 июля 2026Россия

В России предрекли развал армии Украины

Военный эксперт Кнутов: Частые смены министров обороны Украины приведут к развалу армии
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Регулярные смены глав Минобороны, а также отставки главнокомандующих Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет армию страны к деградации и развалу. Такие последствия для Киева предрек военный эксперт Юрий Кнутов, слова которого приводит «Газета.Ru».

«Каждые полгода меняется вертикаль, причем меняется не по принципу талантов и способностей, а по принципу доверия и коррумпированной связки. Когда личный состав видит происходящее наверху, он понимает, что те приказы, которые отдаются, могут быть связаны не с боевыми действиями, не с тем, как лучше выполнить боевую задачу. За этим могут стоять лишь амбиции нового начальника», — указал аналитик.

По словам Кнутова, от упадка украинскую армию не спасут даже денежные вливания со стороны НАТО, поскольку страны Запада лишь на время глушат эту проблему, которая в итоге прорвется. «В принципе, учитывая дефицит личного состава в 200 тысяч человек, этим ситуацию не спасешь», — уверен он.

Ранее стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Сам Федоров, комментируя уход с поста, признавался, что ему не удалось завершить организационную трансформацию ведомства в соответствии со стандартами НАТО. Позже он заявил о необходимости уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова — с ними у Федорова, как писали СМИ, были серьезные разногласия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    VK и «Макс» пропали из Google Play
    Россиянин изнасиловал спящую несовершеннолетнюю сестру своей супруги
    Котенок стал соучастником ограбления банка
    Федоров рассказал о разговоре с Зеленским после отставки
    Дачникам рассказали о путях заражения опасной инфекцией
    В Кремле ответили на вопрос о параллелях между Ираном и Украиной
    Британия разработает баллистические «Сумерки» для Киева
    Российская бизнесвумен назвала клиентку быдлом и хамлом из-за жалобы
    Федоров описал конфликт с Сырским словами «придумал, как расколоть страну»
    Футболист сборной Англии оказался под угрозой дисквалификации из-за удара аргентинца
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok