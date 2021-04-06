Известный российский ведущий рассказал о жизни с молодой женой

Известный российский ведущий Константин Ивлев принял участие в программе «ДНК-шоу» на канале «Пятница». Он пришел на запись передачи вместе с молодой женой Валерией Куденковой. В ходе эфира пара рассказала о совместной жизни. Выпуск передачи доступен в онлайн-кинотеатре Premier.

Ивлев вспомнил, как познакомился с Куденковой на рынке. При первой встрече его удивило, что девушка «стояла и ела черешню у рыбного прилавка, где воняло рыбой».

«Вот я иду и смотрю: девчонка улыбается всеми своими зубами белыми. И черешня еще — мой любимый продукт. Я думаю: ну что же такое-то, надо ее спасти», — описал знакомство Ивлев.

Ведущая программы Лолита Милявская сообщила супругам, что они идеально подходят друг другу — это показали генетические тесты. Ивлев согласился с озвученным фактом.

«Да, так оно и есть. Потому что у нас с Лерой очень хорошая связь в плане взаимоотношений друг с другом, сексуальных каких-то историй. Это круто, это мне очень нравится. Значит, мы на верном пути», — сказал известный повар.

Телеведущий также описал характер жены и ее положительные качества. Он назвал Куденкову настоящей женщиной, от которой он перенял некоторые черты. Например, Ивлев научился много общаться со своей возлюбленной: подолгу разговаривать на любые отвлеченные темы.

Ивлев женился во второй раз в феврале. С прежней супругой Марией повар прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года. Неофициальной причиной расставания считалась измена, однако сам ведущий называет эту информацию слухом. Он также обвенчался с Куденковой. Мероприятие провели на родине молодой возлюбленной, в Тамани.