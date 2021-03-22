Известный российский ведущий прослыл стариком из-за молодой второй жены

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что после свадьбы со второй женой, 28-летней Валерией Куденковой, прослыл в сети стариком. Об этом он рассказал в интервью изданию «7 дней».

«Какие-то диванные эксперты, которые мало чего в жизни со­ображают, начали мне писать: "Ой, дедушка, старик! Как же ты там, с молодухой?"» — отметил он.

По словам ведущего, его удивили подобные комментарии из-за разницы в возрасте между супругами. «Ребята, вы чего, обалдели? Вам самим когда-то будет 47 лет, и что, вы будете называть себя дедушками? Это очень крутой возраст!» — подчеркнул Ивлев.

Он также констатировал, что, возможно, большая разница в возрасте могла бы стать проблемой, так как у партнеров были бы слишком разные интересы. «Мне абсолютно комфортно и физически, и морально, и психологически. Почему-то люди живут шаблонами», — заметил Ивлев о жизни со второй супругой.

«Как нам объясняли в школе, женщины взрослеют и умнеют быстрее мужиков, поэтому 28 лет для девушки — достаточно зрелый возраст, когда она уже все понимает», — добавил ведущий. Ивлев заключил, что у него с Куденковой разница в возрасте «правильная, нормальная».

Ивлев женился во второй раз в феврале. С прежней супругой Марией повар прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года. Неофициальной причиной расставания считалась измена, однако сам ведущий называет эту информацию слухом. Он также обвенчался с Куденковой. Мероприятие провели на родине молодой возлюбленной, в Тамани. В настоящее время Ивлев и Куденкова вместе отдыхают на Мальдивах.

Большинству россиян Ивлев известен как ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница!». Он также вел рубрику на радио «Серебряный дождь», в программах «Спросите повара», «Неделя еды» и «Новогодняя неделя еды» на канале «Домашний».