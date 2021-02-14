Известный российский ведущий женился во второй раз на 28-летней девушке

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев женился во второй раз. Избранницей 47-летнего телеведущего стала 28-летняя Валерия Куденкова. Фотографию со свадьбы девушка опубликовала в сторис в Instagram.

Куденкова также прикрепила к снимку геотег. Она отметила, что церемония прошла в Москве во дворце бракосочетаний № 1.

В сентябре Константин Ивлев объявил, что нашел новую невесту. С прежней супругой Марией они были женаты 23 года. О новой пассии он рассказал через два месяца после официального расторжения брака.

О разводе Ивлева стало известно в июне. Неофициальной причиной называлась измена шеф-повара, однако сам он не признает эту информацию и называет ее слухом. У пары двое общих детей: дочь Мария и сын Матвей.

Константин Ивлев — российский шеф-повар и телеведущий. Вел рубрику на радио «Серебряный дождь», в программах «Спросите повара», «Неделя еды» и «Новогодняя неделя еды» на канале «Домашний». Известен большинству российских телезрителей как ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница!»