Популярный российский ведущий высказался о причинах развода после 23 лет брака

Популярный российский телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев высказался о причинах развода с бывшей женой Марией, с которой он состоял в браке 23 года. Его слова приводит «Телепрограмма».

Ивлев опроверг слова женщины о том, что он ей изменял. «А то, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух. Потому что он не правдив», — подчеркнул ведущий. Также он заметил, что СМИ после его развода «что-то ищут, придумывают». Ведущий заявил, что слухи комментировать никогда не станет.

О разводе Ивлева стало известно в июне. Сообщалось, что Мария Ивлева решила расстаться с супругом из-за измены: известный повар начал романтические отношения с журналисткой Валерией Куденковой. У Ивлевых двое общих детей: дочь Мария и сын Матвей. По решению суда, дочь останется с матерью, а Ивлев будет выплачивать ей алименты.

Константин Ивлев — российский шеф-повар и телеведущий. Вел рубрику на радио «Серебряный дождь», программы «Спросите повара», «Неделя еды», и «Новогодняя неделя еды» на канале «Домашний». Известен большинству российских телезрителей как ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница!».