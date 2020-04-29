Шеф-повар едва не сжег кухню во время прямого эфира

Британский шеф-повар Джон Тород (John Torode) едва не сжег собственную кухню во время включения в программе «Этим утром» (This Morning), которая выходит в прямом эфире на британском канале ITV. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте

Тород учил ведущих Холли Уиллоби (Holly Willoughby) и Филлипа Шофилда (Phillip Schofield) готовить завтрак и не заметил, что во время объяснения положил полотенце на зажженную плиту. В итоге за спиной повара возникло пламя, о чем шокированные ведущие ему с криком сообщили. Тороду удалось быстро потушить его, не получив никаких ожогов.

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