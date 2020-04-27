Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»

Телеведущая Лариса Гузеева смутилась, когда зачитывала рассказ одной из участниц шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Фрагмент из не вошедших в эфир дублей опубликован в Instagram, выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

На передачу пришла 27-летняя Лола из Москвы. «Родители возлюбленного обвинили ее в том, что она наградила венерическим заболеванием не только их сына, но и весь стояк в подъезде», — пыталась зачитать предложение о невесте актриса, но в результате рассмеялась.

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После нескольких неудачных дублей ведущая прокричала и обратилась к самой себе: «Так, Гузеева, сука, не отвлекай никого». Неоднократные попытки ведущей произнести рассказ о Лоле рассмешили саму невесту и соведущую Розу Сябитову.

В одном из дублей она попросила телесваху отвернуться, чтобы не мешать ей зачитывать текст. «Ой, как смешно, стояк в подъезде, ну и что? Дайте я в конце это сделаю, я не могу», — заметила Гузеева, обращаясь к съемочной группе. В опубликованном выпуске фраза осталась без изменений и была произнесена Гузеевой.

Ранее участницей «Давай поженимся!» стала 22-летняя девушка по имени Евгения, которая работает вебкам-моделью. Гузеева раскритиковала ее профессиональный выбор и призвала ее сменить сферу деятельности. В конце передачи невеста отказалась от всех женихов и заявила, что «выбирает Ларису».

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