Известный российский ведущий прокомментировал развод

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев в интервью «Собеседнику» прокомментировал новость о разводе с супругой Марией, с которой прожил вместе в браке 23 года.

«Скандалов нет, есть развод. Жена, к сожалению, сделала неправильный ход, рассказав неверную информацию СМИ», — отметил он. Ивлев заверил, что «никого не кидал» и ничего не отбирал у бывшей жены. Он подчеркнул, что правду о произошедшем знают только он, бывшая супруга и его новая возлюбленная Валерия. «Женщины по-разному реагируют на развод», — добавил ведущий.

По словам шеф-повара, в настоящее время у него тяжелые отношения с бывшей супругой, но с детьми «все хорошо». «Мы постоянно видимся, на отдых отправляемся вместе», — заметил он. Ивлев подчеркнул, что ситуация «доходила много лет до определенной точки кипения». Дети знали о том, что отношения родителей близки к разрыву, и при разводе через суд не «отвергли» отца. «Мне по барабану, что там и где пишут. Мы с Лерой, как взрослые и воспитанные люди, это не комментируем», — добавил он, рассуждая о публикациях на тему развода.

В сентябре Константин Ивлев появился в эфире программы «Однако» телеканала НТВ и объявил, что нашел новую невесту. С прежней супругой Марией они были женаты 23 года, а о новой пассии сообщил через два месяца после официального расторжения брака.

О разводе Ивлева стало известно в июне. Неофициально причиной называлась измена шеф-повара, однако сам он отрицает эту информацию и называет ее слухом. У пары двое общих детей: дочь Мария и сын Матвей.

Константин Ивлев — российский шеф-повар и телеведущий. Вел рубрику на радио «Серебряный дождь», в программах «Спросите повара», «Неделя еды» и «Новогодняя неделя еды» на канале «Домашний». Известен большинству российских телезрителей как ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница!»