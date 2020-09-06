Известный российский телеведущий нашел невесту через два месяца после развода

Известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев нашел новую невесту через два месяца после развода с прежней супругой, в браке с которой провел 23 года. Об этом сам Ивлев и его 28-летняя возлюбленная Валерия Куденкова рассказали в эфире программы «Однажды» на телеканале НТВ.

«Иду на террасу, а там Костя возится что-то. Я еще подумала: "Кольцо ищет". Хотя всегда хотела, чтобы это было красиво и в ресторане. И вдруг он встает на одно колено и делает предложение», — сказала Куденкова.

Событие произошло через три дня после переезда пары в новый дом, приобретенный Ивлевым после развода с женой. «Без ложной скромности скажу — у меня 400 квадратов, такой небольшой гараж», — рассказал телеведущий.

О разводе Ивлева стало известно в июне. В качестве причины называлась измена шеф-повара, однако сам он опроверг эту информацию, назвав ее слухом.

Константин Ивлев известен участием в кулинарных телевизионных шоу «Спросите повара», «Неделя еды», «Адская кухня» и «На ножах». Также вел собственную рубрику на радио «Серебряный дождь».