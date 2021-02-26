Известный российский ведущий сбросил 30 килограммов из-за проблем со здоровьем

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что сбросил 30 килограммов. В интервью Алене Жигаловой на YouTube он пояснил, что это не связано с новой супругой.

«У нас (поваров — прим. «Ленты.ру») две профессиональные проблемы — это варикоз и гастрит. У меня и то и другое», — рассказал ведущий. Он уточнил, что в результате этих проблем со здоровьем мог начать хуже себя чувствовать и не иметь возможности работать, как раньше.

Ивлев подчеркнул, что всегда хотел похудеть. По его словам, визуально он выглядел скорее мощным, чем толстым, хотя весил под 130 килограммов. «Мой хирург сказал: "Кость, ты пойми, ты же не молодеешь. Вес очень большой, а тебя ноги кормят. Поэтому, если хочешь быть в тонусе, займись собой"», — вспомнил шеф-повар.

В результате Ивлев слегка изменил привычки в питании. Например, он практически отказался от мучного, оставив его только на завтрак и с ограничениями по порции. Ведущий сохранил привычку пить чай с сахаром, но тоже только на завтрак. Также повар начал регулярно заниматься, выбрав плавание вместо бега и тренажеров.

Ивлев пояснил, что питание и нагрузки в бассейне помогли добиться результата. Однако он отметил и то, как новая супруга Валерия Куденкова поддерживала его, не позволяла ослабить ограничения и съесть что-то вредное.

Большинству россиян Ивлев известен как ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница!». Он также вел рубрику на радио «Серебряный дождь», в программах «Спросите повара», «Неделя еды» и «Новогодняя неделя еды» на канале «Домашний».