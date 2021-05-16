Российские школьницы сожгли ферму ради видео для TikTok

В Пермском крае две школьницы сожгли ферму ради видео для социальной сети TikTok. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, девушки пробрались на местную ферму, где нашли почти 200 тонн соломы, и стали поджигать и тушить ее, снимая процесс на видео. В результате вспыхнуло сильное пламя, справиться с которым школьницы уже не смогли. Испугавшись, они убежали. Ущерб от сгоревшего имущества оценивается в 150 тысяч рублей.

На место происшествия прибыл участковый, который установил личности поджигательниц. Со школьницами и их родителями проведены разъяснительные беседы. На родителей составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. При этом владелец фермы имеет право подать в суд, чтобы взыскать причиненный ущерб.

Ранее героиня австралийского реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother) Тилли Витфелд (Tilly Whitfeld) рассказала, что попала в больницу после того, как попыталась повторить видео из TikTok. Девушка заявила, что за два месяца до начала съемок увидела в соцсети косметическую процедуру, якобы позволяющую удалить рубцы на лице. Витфелд последовала примеру из видео, но результат оказался неожиданным: она попала в больницу с временной потерей зрения из-за отека.