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Российский депутат снял в TikTok видео с гангстерами из GTA

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Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов снял в TikTok видео с гангстерами из игры GTA: San Andreas. Объяснения депутата публикует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах парламентарий стоит среди героев игры и, размахивая руками, объясняет им, что его партия лучшая.

В разговоре с радиостанцией он объяснил, что видео сделали его помощники-студенты, а сам он «в этих самых играх» особо не разбирается. «Я понял, что это из каких-то компьютерных игр, а то, что они там какие-то криминальные авторитеты или не авторитеты — этого я не знал», — признался Тумусов.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором депутат Собрания Томаринского городского округа на Сахалине Сергей Булатов, сидя за рулем автомобиля, поет песню с нецензурной лексикой, пока на заднем сиденье находятся дети. Позже видео было удалено из TikTok, а сам депутат лишился мандата.

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