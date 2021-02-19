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Российский депутат лишился мандата из-за матерной песни в TikTok

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Сергей Булатов
Сергей Булатов
Кадр: телеграм-канал «LIFE SHOT»

Депутат Собрания Томаринского городского округа на Сахалине Сергей Булатов, прославившийся после матерной песни в соцсети TikTok, лишился мандата. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 19 февраля.

По словам председателя районного собрания Валентины Новиковой, Булатов написал заявление о выходе из состава депутатов по собственному желанию.

Ранее центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей и снимал это в TikTok.

В социальных сетях распространилось видео, на котором Булатов, сидя за рулем автомобиля, поет песню с нецензурной лексикой. На заднем сиденье находятся дети. Позже видео было удалено из TikTok. Члены КПРФ попытались связаться с однопартийцем, но не могли его найти.

В августе прошлого года заместитель председателя комитета по культуре Саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский получил штраф в размере 800 рублей за мат на заседании.

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