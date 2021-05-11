Популярный в TikTok тренд изуродовал лицо девушки и ослепил ее на один глаз

Британская блогерша провела популярную в TikTok бьюти-процедуру в домашних условиях и осталась с изуродованной кожей. Соответствующая информация появилась на The Sun.

21-летняя Тилли Уитфельд (Tilly Whitfeld) снялась в телешоу «Большой брат» с голубой глиняной маской на щеках, из-за чего вызвала недоумение у поклонников. Тогда девушка решила объяснить фанатам, зачем она скрывала лицо во время съемок, и опубликовала селфи, показав ​покрасневшую кожу.

В посте британка объяснила, что хотела избавиться от рубцов на лице с помощью трендового в TikTok домашнего иглоукалывания. Однако, по словам Уитфельд, процедура прошла неудачно и привела к образованию волдырей и сыпи на ее лице. Кроме того, отмечается, что телезвезда временно ослепла на один глаз из-за образовавшегося отека.

Согласно материалу, блогерша столкнулась с инфекцией, вследствие которой ее лицо «изменилось до неузнаваемости». В описании к опубликованному снимку она порекомендовала подписчикам не повторять процедуры по советам блогеров. «Лучше обратитесь к профессионалу», — заключила она.

В апреле женщина вколола ботокс и осталась с парализованным лицом. Монтанна Моррис (Montanna Morris) рассказала, что для лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) косметолог предложил ей вколоть ботокс, снимающий напряжение мышц. Блогерша согласилась на инъекции, однако в конце процедуры обнаружила, что у нее парализовало лицо.