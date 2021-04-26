Девушка показала на видео оставившую ее без ресниц домашнюю процедуру

Девушка случайно лишилась ресниц во время домашней процедуры и предостерегла подписчиков от такой же ошибки. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница с никнеймом roomeyroo решила воспользоваться щипцами для завивки ресниц после нанесения туши. На кадрах ролика она продемонстрировала результат этого действия: часть ресниц героини материала оторвалась и осталась между смыкающимися частями инструмента. Помимо этого девушка показала глаз, на котором почти не осталось верхних ресниц.

«Никогда не торопитесь с макияжем. У меня все», — поделилась она ужасом. Пост стал вирусным и набрал 2,4 миллиона просмотров и почти 300 тысяч лайков.

Пользователи сети пришли в недоумение от увиденного и принялись писать слова поддержки в комментариях. «У меня отвисла челюсть! Мой худший кошмар», «Сейчас выброшу свои щипчики и вернусь», «Никогда не используйте этот инструмент поверх туши. Мне очень жаль, девочка», «Попробуйте использовать касторовое масло, чтобы они быстрее отросли!» — высказывались они.

Ранее в апреле клиентке салона красоты тайно нарастили ресницы суперклеем из универсама. Косметолог Мэдди Уарр (Maddy Warr) рассказала об инциденте, недавно произошедшем с ее клиенткой. По словам Уарр, во время процедуры вместо специализированного средства мастер салона воспользовалась обычным суперклеем, не предупредив об этом клиентку. В конечном счете посетительница лишилась ресниц.