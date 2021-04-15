Внешность девушки подняли на смех в сети из-за похожих на метлу накладных ресниц

Американка нарастила ресницы и подверглась насмешкам со стороны пользователей сети. Соответствующие ролик и комментарии появились в TikTok.

Мастер салона красоты с никнеймом lagorgeousdoll105, которая регулярно делится с подписчиками процессом своей работы, показала результат наращивания одной из клиенток. На размещенных кадрах посетительница лежит на кушетке с закрытыми глазами и демонстрирует длинные и густые искусственные ресницы.

Публикация специалистки стала вирусной и набрала больше миллиона просмотров. Зрители подняли на смех внешность клиентки в комментариях, поскольку, по их мнению, ее ресницы похожи на метлу и пауков. «Такого ужаса я еще не видела», «Что это за метла?», «Это похоже на кучу пауков», «Она может взлететь на своих ресницах», — высказывались юзеры.

Ранее в апреле клиентке салона красоты тайно нарастили ресницы суперклеем из универсама. Косметолог Мэдди Уарр (Maddy Warr) рассказала об инциденте, недавно произошедшем с ее клиенткой. По словам Уарр, во время процедуры вместо специализированного средства мастер салона воспользовалась обычным суперклеем, не предупредив об этом клиентку. В конечном счете посетительница лишилась ресниц.