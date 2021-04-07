Шахтерка раскрыла секрет сохранения красоты вопреки «грязной» работе

Женщина раскрыла секрет сохранения привлекательной внешности вопреки специфике профессии шахтера. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Жительница Новой Зеландии Эми Бойд (Amie Boyd) рассказала, что работает в суровых условиях уже больше 12 лет. Бойд гордится своей способностью хорошо выглядеть несмотря на «грязную» специальность и считает, что работа в шахте не является оправданием для того, чтобы не ухаживать за своей внешностью.

«Я работаю в горнодобывающей промышленности — эта профессия воспринимается как мужская. Мы постоянно находимся в грязи — деятельность не для слабонервных. Однако я не должна отказываться от желания выглядеть красиво», — пояснила 35-летняя героиня материала.

Бойд работает по сменному графику: она работает две недели, а затем одну неделю отдыхает. Женщина регулярно делает множество бьюти-процедур, чтобы восстановить кожу и волосы после рабочей смены. Например, утром и вечером она наносит на лицо дорогие крема. Помимо этого она пользуется специально подобранными шампунем и кондиционером, чтобы смыть с волос скопившиеся грязь и пот. Наконец, она ежедневно применяет солнцезащитное средство, несмотря на отсутствие дневного света в шахте.

В период семидневного перерыва шахтерка проводит время с близкими, много гуляет, а также посещает салон красоты, чтобы нарастить ресницы и обновить маникюр.

Отмечается, что жительница Новой Зеландии регулярно принимает витамины и занимается спортом, чтобы поддерживать свое здоровье. «У нас не так много свободного времени: мы едим, спим, работаем и пытаемся приспособиться занятиям в тренажерном зале, чтобы оставаться в здравом уме», — заключила она.

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