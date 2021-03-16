Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» стала прототипом для куклы Barbie

Бренд Barbie выпустил куклу по образу единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной. Информацию с пресс-конференции американского производителя детских игрушек Mattel передает ТАСС.

Как отметили представители компании, кукла будет представлена в двух вариантах наряда: полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос. Однако в продажу игрушка не поступит.

По словам самой Кикиной, ставшей прототипом для новой Barbie, кукла поможет девочкам понять, что у них всегда есть шанс стать космонавтом, если они подготовятся к осуществлению своей мечты должным образом.

«Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», — подчеркнула она.

36-летняя Анна Кикина — единственная женщина-космонавт Роскосмоса с 2016 года. Когда состоится ее первый полет, пока неизвестно.

В июле 2016 года прообразом первой куклы Барби из России выбрали топ-модель Наталью Водянову.

Кукла Барби впервые была выпущена в 1959 году в США, в штате Висконсин. Ее придумали Рут и Эллиот Хэндлеры, сооснователи компании Mattel. Полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс.