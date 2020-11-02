«Вечно молодая» 55-летняя женщина раскрыла три секрета привлекательной внешности

«Вечно молодая» британская писательница Сьюзан Савилль (Susan Saville) раскрыла три секрета своей привлекательной внешности в 55 лет. Ее слова приводит Daily Mail.

Жительница Суррея заявила, что несколько раз в неделю натирает свое тело кунжутным маслом перед тем, как принять душ. По ее словам, это вещество обогащено антиоксидантами, которые замедляют старение клеток, а массаж, в свою очередь, помогает улучшить кровообращение. «Я делаю это на протяжении года: моя кожа стала мягче, пигментные пятна уменьшились, и в целом после процедуры я чувствую себя энергичнее», — прокомментировала женщина.

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Писательница также призналась, что впервые заметила изменения в своем теле, когда ей исполнилось 50 лет. Тогда друг порекомендовал ей обратиться к специалистке по травам Джо Данбар (Jo Dunbar). Последняя заключила, что у Савилль — перименопаузальный период, и ей необходимо повысить уровень эстрогена. «Я хотела применять только натуральные методы, поэтому мне прописали индивидуальную смесь трав, в которую входит черный кохош. Это был мой спасательный круг, теперь я принимаю его каждый день, и он нормализует деятельность моего организма», — поделилась она.

В заключение британка рассказала, что каждое утро на рассвете отправляется на часовую пробежку вместе с мужем. По словам женщины, свежий воздух и физическая нагрузка тоже помогают ей сохранить молодость.

В октябре американская модель и актриса Брук Шилдс вновь начала сниматься в купальниках и заявила, что ее карьера «только начинается». По словам знаменитости, носить бикини и делать откровенные фото в 55-летнем возрасте ее побудили дочери.