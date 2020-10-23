55-летняя Брук Шилдс объяснила фото в бикини верой в свою красоту

Американская модель и актриса Брук Шилдс вновь начала сниматься в купальниках и заявила, что ее карьера «только начинается». Соответствующее интервью публикует People.

По словам знаменитости, носить бикини и делать откровенные фото в 55-летнем возрасте ее побудили дочери. «На мне был закрытый купальный костюм с большим количеством ткани. Мои дочери сказали, что я выгляжу смешно», — поделилась она.

«В этом возрасте, особенно если ты актриса, тебе словно говорят "ты уже отбыла свою карьеру, расслабься", но мне кажется, что я ее только начинаю», — объяснила Шилдс, которая недавно подписала контракт с известным модельным агентством IMG Models. Вдобавок она сказала, что женщинам старше 50 следует поверить в свою красоту.

Героиня интервью также отметила, что никогда не была худой, поскольку обладала спортивным телосложением. Из-за этого она не всегда подходила под модельные параметры. Однако благодаря поддержке своих детей и личного тренера звезда научилась любить свою фигуру и демонстрировать ее с гордостью.

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«Этим летом я ежедневно тренировалась, чтобы у меня появились пресс и мышцы. Я стала увереннее в себе, но все еще фотографируюсь в удачных ракурсах и с правильным освещением», — призналась она.

В сентябре Брук Шилдс поделилась фото в купальнике и прослыла «вечно молодой». На размещенном в соцсетях кадре 55-летняя манекенщица запечатлена возле моря. Она сидит на песке в слитном купальном костюме желтого цвета, откинув голову назад. Внешний вид Шилдс восхитил ее поклонников.