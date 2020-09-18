Брук Шилдс поделилась фото в купальнике и прослыла «вечно молодой»

Американская модель и актриса Брук Шилдс поделилась пляжной фотографией и прослыла «вечно молодой». Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 55-летняя манекенщица запечатлена возле моря. Она сидит на песке в слитном купальнике желтого цвета, слегка откинув голову назад. «Работаем над чем-то особенным с моей подругой Хеленой Кристенсен. Ты невероятная. Следите за новостями — скоро мы поделимся чем-то интересным», — подписала Шилдс пост, который набрал более 25 тысяч лайков.

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Внешний вид актрисы удивил ее фанатов. «Я влюбился в Брук Шилдс еще со времен "Голубой лагуны". Всегда красивая леди», «Сногсшибательна», «Вечно молодая», «Ты выглядишь потрясающе!», «Вот это естественная красота!» — высказывались они в комментариях.

Ранее в сентябре тело 60-летней телеведущей на фото в бикини удивило ее подписчиков. Антея Тернер сфотографировалась в желтом купальнике и солнцезащитных очках на фоне моря. Поклонники британки отметили, что она является примером для подражания для них.