Тело 60-летней телеведущей на фото в бикини удивило поклонников

Популярная британская телеведущая Антея Тернер (Anthea Turner) поделилась снимком в бикини с отдыха и привела подписчиков в восторг. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети фото 60-летняя журналистка запечатлена на фоне моря. Она позирует в желтом купальнике бренда Melissa Odabash стоимостью 159 фунтов стерлингов (почти 15 600 рублей) и солнцезащитных очках. Известно, что Тернер провела свой отпуск в Греции. Публикация набрала больше четырех тысяч лайков.

Поклонников удивило подтянутое тело британки, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Вау, я подумал, что это старая фотография. Ты вообще не стареешь!», «Выглядишь невероятно!», «Тебе не может быть 60! Для нас ты просто пример для подражания», «Вот это тело!», «Все еще сражаешь наповал», — высказывались они.

Ранее в сентябре британская телеведущая Аманда Холден опубликовала фото в купальнике и впечатлила фанатов фигурой. На размещенном снимке 49-летняя знаменитость одета в слитный купальник с белыми, красными и синими полосками, при этом ее волосы распущены.