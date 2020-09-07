51-летняя модель снялась в нижнем белье и удивила фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в откровенной фотосессии для собственной коллекции обуви. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных снимках 51-летняя манекенщица позирует, лежа на полу в нижнем белье и чулках. Она продемонстрировала несколько пар обуви на каблуках, среди которых были туфли в черном и бежевом цвете. «Все дело в обуви! Наша коллекция Staerk&Christensen вдохновлена голливудскими чулками 1940-х годов», — подписала она пост, который набрал больше девяти тысяч лайков.

Публикация удивила фанатов знаменитости и они принялись выражать свое восхищение в комментариях. «Вау!», «Это невероятно круто!», «Ты меня убиваешь», «Сногсшибательна», «Все дело в самой красивой женщине в этом мире, Хелена», «Прекрасное тело», — писали они.

В июле Хелена Кристенсен стала героиней рекламы, в которой снялась в прозрачном платье без бюстгальтера. Ее сфотографировали на улице в сиреневом костюме Ulla Johnson, сквозь прозрачную ткань которого просвечивает ее грудь. Наряд состоит из кроп-топа и юбки в пол.