51-летняя супермодель снялась для обложки журнала в пиджаке на голое тело

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась для обложки журнала MY Magazine в откровенных образах. Кадры появились на ее странице в Instagram.

51-летняя знаменитость попозировала в саду на фоне фонтана в кожаном пиджаке на голое тело, прикрывая обнаженную грудь цветами. На другом опубликованном фото она сидит на плитке в белом боди и черном плаще с объемными рукавами. Манекенщицу также запечатлели в саду в нескольких платьях с различными головными уборами.

Фото опубликовано @helenachristensen

Отмечается, что фотосессия была посвящена мексиканской художнице Фриде Кало, чьими образами вдохновлялись создатели съемки. Автором снимков стала фотохудожница Лизетт Миккельсен (Lizette Mikkelsen), а стилистом выступила Вайб Даблстин (Vibe Dabelsteen).

Поклонники оценили внешний вид Кристенсен в комментариях. «Прекрасные вещи, прекрасное место, прекрасная женщина! Восхитительная съемка», «Потрясающая», «Красота, которая неподвластна времени», «Твои глаза изумительны», «Сногсшибательна», — высказывались они.

Ранее Хелена Кристенсен сфотографировалась в боди 30-летней давности из старой коллекции французского люксового дома Christian Lacroix. На снимке она сидит на камне в леопардовом костюме с собственным портретом на груди. В качестве обуви модель выбрала черные ботильоны на каблуках.