Calvin Klein вновь поработает с Брук Шилдс спустя 37 лет

Американская модель и актриса Брук Шилдс снова будет сотрудничать с брендом Calvin Klein, об этом сообщает New York Post. Она будет представлять продукцию марки, однако детали будущей рекламной кампании пока держатся в секрете.

Calvin Klein намекнул на будущее сотрудничество еще зимой, когда в рекламе сделал отсылку к рекламе с Шилдс 1980-х годов. Тогда 15-летняя модель рекламировала джинсы Calvin Klein. В одном из этих роликов Шилдс натягивала джинсы, лежа на полу, а в другом произносила фразу: «Хотите знать, есть ли что-то между мной и моими джинсами? Так вот, ничего».

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Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке. В настоящее время место креативного директора занимает дизайнер Раф Симонс, который ранее сотрудничал с Dior.

Модельная карьера Шилдс началась в середине 1970-х годов. Она снималась для Playboy и Vogue, а также сотрудничала со множеством известных брендов. В кино манекенщица сыграла несколько десятков ролей. Среди ее последних работ — романтическая комедия «Как выйти замуж за миллиардера» (2011 год) и комедия «Приливы» (2013 год).

