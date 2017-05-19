Рекламное фото Calvin Klein с обнаженкой продали за 113 тысяч долларов

На торгах аукционного дома Phillips, которые прошли в Лондоне, с молотка ушла фотография, использованная в рекламной кампании Calvin Klein 1989 года. Как сообщает WWD, речь идет о снимке американского фотографа Брюса Вебера.

На фотографии «Рик и Натали» запечатлены обнаженные мужчина и женщина, катающиеся на качелях. На торгах за этот снимок отдали около 113 тысяч долларов.

Прошедшие торги были посвящены рекламным фотографиям в модной индустрии. Среди лотов были реклама Supreme Аласдейра Маклеллана с Кейт Мосс, съемка Ника Найта со змеями для Alexander McQueen и рекламная кампания Yves Saint Laurent 1999 года, которую снял Марио Тестино.

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.

Брюс Вебер — американский фотограф, режиссер и сценарист 10 документальных фильмов. Он делал снимки для календаря Pirelli в 1998 и 2003 году.