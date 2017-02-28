Calvin Klein раздел обладателей «Оскара» до нижнего белья

Актеры из оскароносного фильма «Лунный свет» приняли участие в рекламной кампании американского бренда Calvin Klein. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Harper's Bazaar. Махершала Али, Алекс Хибберт, Треванте Родес и Эштон Сандерс представили новую коллекцию нижнего белья.

«Эта съемка — признание работы замечательных актеров, которые стараются донести нам нечто важное о том, что значит быть человеком», — сказал креативный директор компании Раф Симонс.

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.

Фильм «Лунный свет» завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучшее драматическое кино» и был удостоен премии «Оскар». В центре сюжета картины, снятой американским режиссером Барри Дженкинсом, — история взросления темнокожего подростка-гея в гетто Майами.