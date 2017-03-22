Calvin Klein представил мистическую рекламную кампанию

Видео: Calvin Klein / YouTube

Американская марка Calvin Klein представила видео в рамках новой рекламной кампании. Ролик опубликован на YouTube.

Съемками руководил колумбийский фотограф Юлиан Клинцевич, который в разное время сотрудничал с Гошей Рубчинским и Канье Уэстом. Он наслоил кадры друг на друга, добавил «мистическую» озвучку, напоминающую заглавную тему из сериала «Очень странные дела».

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.

В настоящее время место креативного директора занимает дизайнер Раф Симонс, который ранее сотрудничал с Dior.