Актриса из сериала «Очень странные дела» стала лицом Calvin Klein

Марка Calvin Klein предствила несколько образов из новой коллекции одежды. Эта линейка стала дебютной для креативного директора бренда Рафа Симонса, сообщает Highsnobiety.

В рекламной кампании он задействовал 15 девушек, в числе которых звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. «Calvin Klein — это не только культовое белье и джинсы. Это нечто гораздо большее», — сказал дизайнер и добавил, что вдохновением для него послужила американская мода, начиная с 1920-х годов и до сегодняшнего дня.

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.

В настоящее время место креативного директора занимает дизайнер Раф Симонс, который ранее сотрудничал с Dior.