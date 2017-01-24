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Актриса из сериала «Очень странные дела» стала лицом Calvin Klein

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Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун

Марка Calvin Klein предствила несколько образов из новой коллекции одежды. Эта линейка стала дебютной для креативного директора бренда Рафа Симонса, сообщает Highsnobiety.

В рекламной кампании он задействовал 15 девушек, в числе которых звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. «Calvin Klein — это не только культовое белье и джинсы. Это нечто гораздо большее», — сказал дизайнер и добавил, что вдохновением для него послужила американская мода, начиная с 1920-х годов и до сегодняшнего дня.

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.

В настоящее время место креативного директора занимает дизайнер Раф Симонс, который ранее сотрудничал с Dior.

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